"Важный шаг": Минкульт отреагировал на блокировку "каналов Медведчука" в YouTube

В Министертсве культуры и информационной политики отреагировали на блокировку в YouTube "телеканалов Медведчука" 112 Украина, Zik, NewsOne. Этот шаг считают важным для признания в мире борьбы Украины с российской пропагандой.

"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора... Они (каналы, - ред.) не является СМИ или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", - подчеркнул Ткаченко.

Министр поблагодарил специалистов платформы YouTube, обративших внимание на заявление правительства и на решение СНБО Украины относительно этих телеканалов.

Напомним, сегодня утром YouTube заблокировал "каналы Медведчука" по требованию государственных органов. При переходе на страницы ZIk, 112 и NewsOne сообщается, что каналы не доступны для просмотра на территории Украины.

Ранее Ткаченко в интервью РБК-Украина заявлял, что Украина официально обращалась к Youtube, чтобы заблокировать там пул так называемых "телеканалов Медведчука".

Напомним, в начале февраля в результате решения СНБО были заблокированы три телеканала Козака-NewsOne, ZIK и "112 Украина". Кроме того, были введены санкции против Виктора Медведчука и его жены.