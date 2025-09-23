Важно накануне зимы укрепить ПВО: Зеленский провел разговор со Стармером
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно накануне зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.
"Сконтактировал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир. Важно укрепить нашу ПВО, и особенно - перед зимой. Работаем для этого фактически ежедневно", - заявил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что способность Украины защищать небо - это наша способность направлять войну курсом к ее завершению.
"Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", - пояснил глава государства.
В НАТО узнали о потребностях Украины в ПВО
Напомним, в понедельник, 22 сентября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они поговорили накануне встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - написал глава государства.
Как сообщил президент, украинская сторона передала партнерам актуальную информацию о потребностях в систем и ракетах ПВО, которые могут существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности РФ продолжать войну.
Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте реализацию программы PURL, особенно в вопросе противовоздушной обороны.