Важно накануне зимы укрепить ПВО: Зеленский провел разговор со Стармером

Вторник 23 сентября 2025 02:40
Важно накануне зимы укрепить ПВО: Зеленский провел разговор со Стармером Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.

"Сконтактировал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир. Важно укрепить нашу ПВО, и особенно - перед зимой. Работаем для этого фактически ежедневно", - заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что способность Украины защищать небо - это наша способность направлять войну курсом к ее завершению.

"Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", - пояснил глава государства.

В НАТО узнали о потребностях Украины в ПВО

Напомним, в понедельник, 22 сентября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они поговорили накануне встреч на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Очень подробный разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте накануне многих встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее, прежде всего о необходимости реальной защиты от российских ударов", - написал глава государства.

Как сообщил президент, украинская сторона передала партнерам актуальную информацию о потребностях в систем и ракетах ПВО, которые могут существенно повлиять на ход событий и ограничить возможности РФ продолжать войну.

Кроме того, Зеленский обсудил с Рютте реализацию программы PURL, особенно в вопросе противовоздушной обороны.

