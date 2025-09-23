Важно накануне зимы укрепить ПВО: Зеленский провел разговор со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил необходимость усиления ПВО, особенно накануне зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в соцсети Х.

"Сконтактировал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Очень ценю твою поддержку, Кир. Важно укрепить нашу ПВО, и особенно - перед зимой. Работаем для этого фактически ежедневно", - заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что способность Украины защищать небо - это наша способность направлять войну курсом к ее завершению.

"Россияне могут воевать только уничтожая жизнь. Соответственно, защита жизни - это приближение мира", - пояснил глава государства.