"Важный сигнал": в Литве предлагают назначить конкретную дату вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил назначить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, это станет важным сигналом для Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Во время онлайн-заседания глав Европейского совета Науседа предложил назначить конкретную дату вступления Украины в ЕС и открыть первый кластер переговоров уже в сентябре 2025 года.
"Это был бы сигнал, который крайне важен для Украины. Мы должны привлечь ее к процессу переговоров, установив конкретный срок членства в ЕС - 2030 год", - сказал он.
Также Науседа отметил то значение, которое имеют гарантии безопасности для Украины. Поддержка США и возможность развертывания в Украине миротворческих сил всегда были ключевым условием. После встречи в Вашингтоне 18 августа эта перспектива выглядит вполне реальной.
Кроме этого, литовский президент призвал наказать российский режим за войну в Украине и не ослаблять давление на Кремль.
"Мы должны как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Справедливого и прочного мира не будет, если Россия останется безнаказанной. Замороженные российские активы должны быть использованы для нужд Украины", - добавил Науседа.
Напомним, что еще 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна готова начать переговоры по вступлению в ЕС. Однако единственной преградой для старта этого процесса остается вето Венгрии.
Друг российского диктатора Владимира Путина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы "уничтожит Венгрию" и втянет блок в войну с Россией. Мол, именно поэтому пророссийская Венгрия блокирует членство Украины.
В Белом доме 18 августа союзники обсудили возможность предоставить Украине гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО, но за пределами самого Альянса.
Дональд Трамп заявил, что США примут участие в этих гарантиях, хотя основное бремя ляжет на европейских партнеров. При этом он исключил отправку американских войск в Украину.
Накануне же "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания. Владимир Зеленский отметил, что детали будущих гарантий планируют согласовать в течение ближайших 10 дней. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критически важными".