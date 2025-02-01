Важны для оборонки. За январь на территории РФ атакованы более 25 объектов, - ЦПД

За первый месяц 2025 года на территории Российской Федерации были атакованы порядка 25 стратегических объектов. Которые имеют важное значение для ее военного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

"За январь на территории РФ были атакованы более 25 стратегических объектов, включая нефтебазы, НПЗ, заводы, которые важны для оборонки", - сообщил он.

Отметим, ранее стало известно, что после ударов приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "СИБУР-Кстово" под Нижним Новгородом. На нем временно не производится отгрузка продукции, а все основные установки переведены в резервный режим.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, ударами по нефтяным объектам противника Силы обороны Украины приближают коллапс в нефтегазовой отрасли. Он также полагает, что после ударов по Рязанскому, Волгоградскому НПЗ и заводу под Нижним Новгородом в России может возникнуть дефицит с авиационным керосином.

Удары Украины по российским НПЗ

Согласно подсчетам BBC, только за 2024 год украинские войска не менее 81 раза атаковали российские НПЗ и топливные базы. Осенью количество атак снизилось, но ближе к концу года снова участились и в январе 2025 года стали регулярными.

С военной точки зрения поражение российских нефтяных объектов необходимо, чтобы подорвать возможности России вести агрессивную войну против Украины. Эти стратегические предприятия играют ключевую роль в обеспечении российской армии топливом.

Подробнее читайте в материале "Кровь войны". Чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект".