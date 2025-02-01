Важливі для оборонки. За січень на території РФ атаковано понад 25 об'єктів, - ЦПД

За перший місяць 2025 року на території Російської Федерації було атаковано понад 25 стратегічних об'єктів. Які мають важливе значення для її військового сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

"За січень на території РФ було атаковано понад 25 стратегічних об'єктів, включно з нафтобазами, НПЗ, заводами, які важливі для оборонки", - повідомив він.

Зазначимо, раніше стало відомо, що після ударів призупинив роботу нафтопереробний завод "СИБУР-Кстово" під Нижнім Новгородом. На ньому тимчасово не проводиться відвантаження продукції, а всі основні установки переведені в резервний режим.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, ударами по нафтових об'єктах противника Сили оборони України наближають колапс у нафтогазовій галузі. Він також вважає, що після ударів по Рязанському, Волгоградському НПЗ і заводу під Нижнім Новгородом у Росії може виникнути дефіцит з авіаційним гасом.

Удари України по російських НПЗ

Згідно з підрахунками BBC, тільки за 2024 рік українські війська щонайменше 81 раз атакували російські НПЗ і паливні бази. Восени кількість атак знизилася, але ближче до кінця року знову почастішали і в січні 2025 року стали регулярними.

З військової точки хору ураження російських нафтових об'єктів необхідне, щоб підірвати можливості Росії вести агресивну війну проти України. Ці стратегічні підприємства відіграють ключову роль у забезпеченні російської армії паливом.

Докладніше читайте в матеріалі "Кров війни". Чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект".