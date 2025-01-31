Удары по НПЗ создают почти коллапс в России, - эксперт

"У россиян есть терминал Усть-Луга, по нему наносили удары в прошлом году, на какое-то время он был закрыт, но в мае они его снова запустили. И тут эти удары, которые мы нанесли по НПЗ... Рязанский НПЗ - это где-то 18 млн тонн в год, Кстовский - 17 млн, Волгоградский - где-то 14 млн тонн", - перечислил он.

По словам эксперта, если взять общую мощность России на уровне 340-380 млн тонн переработки, то они где-то 54% от этого перерабатывают. Кроме того, удар по нефтеперекачивающей станции привел к тому, что Усть-Луга остановила работу "и нечего качать", а это "более интересно", потому что это показывает очень высокую эффективность ударов Сил обороны.

"В нефтегазовой отрасли очень важна регулярность и диверсификация поставок. А если у тебя одна труба и из нее ничего не льется, то какую бы ты ни имел большую мощность, ничего не будет получаться. А если посмотреть на НПЗ, которые мы поразили, то тут такая интересная цифра - Россия за год где-то потребляет 10 млн тонн авиационного керосина - это и гражданская, и военная авиация. Так вот Рязанский НПЗ дает где-то 2 млн тонн, Кстово тоже где-то столько же, Волгоградский НПЗ не менее 1 млн тонн", - добавляет Криволап.

Получается, как отмечает он, на достаточно длительный период россияне останутся без авиационного керосина, а летать им надо дальше, потому что они перенесли самолеты где-то за 700 км, "чтобы не дай бог не прилетели "Бобры".

"То есть мы создаем почти коллапс этой нефтегазовой промышленности", - констатирует эскперт.