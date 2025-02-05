"Важная операция". Зеленский допустил роль Курской области на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Курскую операцию "очень важной". Он также не исключил роль Курской области на переговорах с РФ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
"Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, какие условия будут у русских к Украине по Курскому направлению", - сказал он.
По словам президента, Курская операция была очень важным шагом.
"Я не люблю бросаться такими словами, как "исторический". Вся жизнь Украины и борьба - это наверняка исторический путь, и поэтому я не буду бросаться этим словом относительно этой операции. Но она точно была очень важной. И я благодарен всем воинам, которые защищают нашу территорию благодаря Курской операции также", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что в Курской области дальнобойным оружием удалось поразить несколько важных объектов.
"Мы поразили несколько очень важных военных пунктов правления. И это - очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время с этой территории, и это, как магнит, держит сегодня 60 тысяч их военных на этом направлении", - отметил президент.
Зеленский не обошел и тему больших потерь россиян на Курском направлении.
"У русских там очень большие потери. Они их сильно занижают. У них корейцы разбегаются, мы это видим", - констатировал президент.
Украинские военные уже почти полгода ведут наступление в Курской области. Буквально 3 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления РФ в Новоивановке.
Добавим, что недавно сообщалось, что Россия отвела северокорейские войска с некоторых направлений в Курской области. На отдельных участках военные КНДР не наблюдались около трех недель. Но глава ГУР Кирилл Буданов опроверг эту информацию, отметив, что около восьми тысяч военных КНДР все еще воюют на линии фронта в Курской области РФ, однако в последнее время в сокращенном составе.
Что касается потерь, то российские захватчики за январь потеряли на Покровском направлении и в Курской области более 23 тысяч военных.
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