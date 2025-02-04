ВСУ ударили по пункту управления россиян в Курской области: у врага существенные потери
Воздушные силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
По информации Генштаба, вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.
Фото: Новоивановка на карте (скриншот)
"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", - отметили в Генштабе.
При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения.
В Генштабе подчеркнули, что цель состоит в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ.
Удары украинских защитников
Напомним, 10 января стало известно об ударе Сил обороны по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он находился в Светлодарске Донецкой области.
При этом 2 января украинские защитники обстреляли командный пункт врага в Марьино Курской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что у 810-й бригады РФ в результате атаки были значительные потери.
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