ВСУ ударили по пункту управления россиян в Курской области: у врага существенные потери

Воздушные силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений россиян. Он находился в районе населенного пункта Новоивановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

В Генштабе подчеркнули, что цель состоит в уничтожении всех ключевых пунктов управления и других военных объектов противника до полного прекращения агрессии РФ.

При этом тщательно спланированная атака позволила минимизировать риски для гражданского населения.

"В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника", - отметили в Генштабе.

По информации Генштаба, вражеский пункт управления оборудовали на территории заброшенного здания. Он использовался для координации наступательных действий российских солдат на Курском направлении.

Удары украинских защитников

Напомним, 10 января стало известно об ударе Сил обороны по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он находился в Светлодарске Донецкой области.

При этом 2 января украинские защитники обстреляли командный пункт врага в Марьино Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что у 810-й бригады РФ в результате атаки были значительные потери.

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