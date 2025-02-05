"Важлива операція". Зеленський допустив роль Курської області на переговорах з РФ

"Завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у рускіх до України щодо Курського напрямку", - сказав він.

За словами президента, Курська операція була дуже важливим кроком.

"Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України і боротьба - це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою. І я вдячний всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також", - сказав Зеленський.

Він також додав, що у Курській області далекобійною зброєю вдалося вразити кілька важливих об’єктів.

"Ми вразили кілька дуже важливих військових пунктів правління. І це - дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їх військових на цьому напрямку", - зазначив президент.

Зеленський не оминув і тему великих втрат росіян на Курському напрямку.

"У рускіх там дуже великі втрати. Вони їх сильно занижують. У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - констатував президент.