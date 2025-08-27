Важлива єдність. У ЄС розповіли про підготовку 19-го пакету санкцій проти РФ

Країни-члени Європейського Союзу інтенсивно працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, але для його ухвалення та ефективної роботи потрібна єдність ЄС.

Про це заявила верховний представник ЄС із зовнішніх відносин Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Наразі ми інтенсивно працюємо над 19 пакетом санкцій проти Росії. Чинні санкції діють, адже російська економіка не найкраще з ними справляється", - зазначила Каллас.

За її словами, економічні обмеження проти російського "тіньового флоту" зменшили доходи Росії від транспортування нафти через Балтійське та Чорне моря на 30 відсотків лише протягом тижня.

"Таким чином, РФ втратила мільярди доходів через санкції ЄС. Ці гроші більше не доступні для продовження фінансування російської військової машини", - додала верховний представник ЄС із зовнішніх відносин.

За словами Каллас, у новому пакеті санкцій можуть з'явитись нові обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів.

"Ми розглядаємо різні варіанти. Але зрештою, нам потрібна єдність між 27 державами-членами ЄС", - додала вона.