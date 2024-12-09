"Трудно сосчитать", - в МВД рассказали об обороте оружия среди украинцев

Он отметил, что это часть усилий по регулированию обращения оружия среди населения во время войны и после ее окончания.

По его словам, сейчас сложно оценить точное количество оружия на руках у граждан, но даже ориентировочная цифра в 500 тысяч единиц вызывает беспокойство.

"Даже если полмиллиона - это слишком много. Поэтому ВР приняла соответствующее решение по "трофейному оружию", и мы уже неделю как предложили людям (декларацию оружия - ред.) и проводим информационную кампанию по декларированию оружия", - пояснил Клименко.

Он отметил, что граждане могут задекларировать оружие, обратившись в полицию по месту жительства. Оружие будет внесено в базу данных, а по окончании войны его нужно будет сдать в течение 90 дней.

По его словам, кроме декларирования, правоохранители уже работают над изъятием оружия, которое может быть скрыто.

Однако министр предупредил о возможных рисках, которые могут возрасти с возвращением военных, часть из которых будет испытывать психологические трудности после войны. Для этого государство планирует усилить систему реабилитации, обеспечить социальную поддержку и трудоустройство ветеранов.

"Поэтому инициатива и президента, и правительства по специфике работы медицинских учреждений была нацелена на работу с ветеранами, чтобы мы смогли реабилитировать каждого военного после войны", - пояснил он.

Ключевой частью плана есть социальная адаптация военных, обеспечение их образованием, работой и поддержкой на уровне местных общин.

"Параллельно мы должны всех трудоустроить, дать учиться в учебных заведениях. Мы должны охватить их социальной опекой на уровне села и города. И когда органы власти, правоохранители и другие ведомства будут работать как одно целое, тогда мы можем минимизировать незаконное использование оружия", - добавил. Клименко.

Напомним, что в Украине уже заработал Единый реестр оружия.