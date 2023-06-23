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В Украине заработал Единый реестр оружия

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Украина, Пятница 23 июня 2023 10:31
В Украине заработал Единый реестр оружия Фото: Единый реестр оружия заработал в Украине с 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Единый реестр оружия (ЕРО) заработал в Украине с 23 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Это один из важных дедлайнов, которые я публично ставил и для себя, и для всей команды МВД. И мы это сделали: Единый реестр оружия с сегодняшнего дня полноценно работает", - рассказал он.

Преимущества реестра

По словам Клименко, основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена.

Глава МВД добавил, что Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия.

В Украине заработал Единый реестр оружияВ Украине заработал Единый реестр оружияВ Украине заработал Единый реестр оружия

Куда звонить по появляющимся вопросам

  • Контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035;
  • Чат-бот Единого реестра оружия в Telegram @arms_mvs_bot.

Подробнее о процедуре, как будет работать Единый реестр оружия (ЕРО) в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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