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Через неделю в Украине заработает Единый реестр оружия. В МВД объяснили, что изменится

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Украина, Пятница 16 июня 2023 13:31
Через неделю в Украине заработает Единый реестр оружия. В МВД объяснили, что изменится Фото: в Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО). В МВД рассказали, в чем его преимущества и что именно изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - говорится в сообщении.

Преимущества реестра

Как рассказали в МВД, реестр предполагает создание электронных кабинетов. Так, можно будет получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов:

  • через "Единое окно гражданина";
  • в магазине по продаже оружия.

Подача документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина"

В этом случае следует сделать следующее:

  1. Зайти на портал "Единое окно гражданина";
  2. Авторизоваться;
  3. Оформить заявку;
  4. Прикрепить пакет необходимых документов;
  5. Добавить сканкопии;
  6. Заверить копии электронной подписью;
  7. Отправить заявку.

Подача документов на получение разрешения на оружие в магазине

В этом случае нужно:

  1. Личное обращение в магазин;
  2. Предоставление пакета необходимых документов;
  3. Обработка заявления.

Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

В конце мая глава МВД Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказывал, что легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.

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