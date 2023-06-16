Через неделю в Украине заработает Единый реестр оружия. В МВД объяснили, что изменится
В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО). В МВД рассказали, в чем его преимущества и что именно изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - говорится в сообщении.
Преимущества реестра
Как рассказали в МВД, реестр предполагает создание электронных кабинетов. Так, можно будет получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов:
- через "Единое окно гражданина";
- в магазине по продаже оружия.
Подача документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина"
В этом случае следует сделать следующее:
- Зайти на портал "Единое окно гражданина";
- Авторизоваться;
- Оформить заявку;
- Прикрепить пакет необходимых документов;
- Добавить сканкопии;
- Заверить копии электронной подписью;
- Отправить заявку.
Подача документов на получение разрешения на оружие в магазине
В этом случае нужно:
- Личное обращение в магазин;
- Предоставление пакета необходимых документов;
- Обработка заявления.
Напомним, в августе 2022 года в МВД заявляли, что Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Планировалось, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.
В конце мая глава МВД Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказывал, что легализация оружия в Украине возможна при проведении учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.
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