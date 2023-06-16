Через неделю в Украине заработает Единый реестр оружия. В МВД объяснили, что изменится

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРО). В МВД рассказали, в чем его преимущества и что именно изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

"Основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена", - говорится в сообщении.

Преимущества реестра

Как рассказали в МВД, реестр предполагает создание электронных кабинетов. Так, можно будет получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов:

через "Единое окно гражданина";

в магазине по продаже оружия.

Подача документов на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина"

В этом случае следует сделать следующее:

Зайти на портал "Единое окно гражданина"; Авторизоваться; Оформить заявку; Прикрепить пакет необходимых документов; Добавить сканкопии; Заверить копии электронной подписью; Отправить заявку.

Подача документов на получение разрешения на оружие в магазине

В этом случае нужно: