"Важко порахувати", - у МВС розповіли про обіг зброї серед українців

Він зазначив, що це - частина зусиль щодо регулювання обігу зброї серед населення під час війни та після її закінчення.

За його словами, зараз важко оцінити точну кількість зброї на руках у громадян, але навіть орієнтовна цифра у 500 тисяч одиниць викликає занепокоєння.

"Навіть якщо півмільйона - це занадто багато. Тому ВР ухвалила відповідне рішення щодо "трофейної зброї", і ми вже тиждень як запропонували людям (декларацію зброї, - ред.) і проводимо інформаційну кампанію щодо декларування зброї," - пояснив Клименко.

Він зазначив, що громадяни можуть задекларувати зброю, звернувшись до поліції за місцем проживання. Зброю буде внесено в базу даних, а після закінчення війни її потрібно буде здати протягом 90 днів.

За його словами, окрім декларування, правоохоронці вже працюють над вилученням зброї, яка може бути прихована.

Однак міністр попередив про можливі ризики, що можуть зрости із поверненням військових, частина з яких матиме психологічні труднощі після війни. Для цього держава планує посилити систему реабілітації, забезпечити соціальну підтримку та працевлаштування ветеранів.

"Тому ініціатива і президента, і уряду щодо специфіки роботи медичних закладів була націлена на роботу з ветеранами, щоб ми змогли реабілітувати кожного військового після війни," - пояснив він.

Ключовою частиною плану є соціальна адаптація військових, забезпечення їх освітою, роботою та підтримкою на рівні місцевих громад.

"Паралельно ми маємо всіх працевлаштувати, дати вчитися в навчальних закладах. Ми маємо охопити їх соціальною опікою на рівні села і міста. І коли органи влади, правоохоронці та інші відомства працюватимуть як одне ціле, тоді ми можемо мінімізувати незаконне використання зброї", - додав Клименко.

Нагадаємо, що в Україні вже запрацював Єдиний реєстр зброї.