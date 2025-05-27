Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины, - СМИ

Ожидается, что во время визита в Россию глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

Во время визита в Россию Фидан уже встретился с диктатором Путиным. Их встреча длилась около часа.

Также в рамках двухдневного визита он переговорит с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Как пишет издание, во время поездки Фидан подчеркнет приверженность Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Кроме того, Фидан встретился с помощником Путина Владимиром Мединским.