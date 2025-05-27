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Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины, - СМИ

Вторник 27 мая 2025 09:24
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Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины, - СМИ Фото: Хакан Фидан, глава Министерства иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ожидается, что во время визита в Россию глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet.

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Во время визита в Россию Фидан уже встретился с диктатором Путиным. Их встреча длилась около часа.

Также в рамках двухдневного визита он переговорит с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Как пишет издание, во время поездки Фидан подчеркнет приверженность Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Кроме того, Фидан встретился с помощником Путина Владимиром Мединским.

Переговоры России и Украины в Турции

16 мая состоялись первые за несколько лет прямые переговоры между Киевом и Москвой. Делегации обеих стран встретились в Турции. Также в страну прибыл президент Владимир Зеленский с намерением провести встречу с Путиным, но последний проигнорировал призыв к диалогу.

Во время переговоров делегацию Украины возглавлял министр обороны Рустем Умеров, а России - советник Путина Владимир Мединский.

Во время встречи стороны обсудили масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу". Обмен состоялся в эти выходные в три этапа.

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