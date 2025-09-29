Ватикан готовится к историческому событию: Карл III и Камилла впервые станут свидетелями Святого года

Король Карл III и королева Камилла совершат исторический государственный визит в Ватикан в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По сообщению Букингемского дворца, Чарльз и Камилла присоединятся к Папе Льву XIV в праздновании Юбилейного года Католической Церкви, который происходит раз в четверть века. Визит состоится в конце октября 2025 года.

Это событие должно продемонстрировать усилия королевской семьи Великобритании в укреплении межрелигиозных отношений, что имеет особое значение в современном глобальном контексте.

Для короля Карла эта встреча кажется естественным продолжением его пожизненной преданности вере и диалога. Действительно, с первых дней своего пребывания на посту принца Уэльского он говорил о своем желании быть защитником всех верований, признавая разнообразную духовную жизнь современной Британии.

"Визит также отметит экуменическую работу Англиканской и Католической церквей, что отражает тему Юбилейного года - совместное путешествие как "Пилигримы надежды", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Отметим, что Католический Юбилейный год, или Святой год, был установлен в XIV веке Папой Бонифацием VIII и длится 12 месяцев, посвященных прощению и примирению.

Ранее королевская чета планировала совершить государственный визит в Ватикан в начале апреля, однако поездка была отложена из-за проблем со здоровьем Папы Франциска. Вместо этого Чарльз и Камилла посетили Рим и Равенну на северо-востоке Италии.

Частная встреча с Папой Франциском состоялась 9 апреля - всего за две недели до смерти первого латиноамериканского понтифика, который умер от инсульта и сердечной недостаточности.