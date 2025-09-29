ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ватикан готовится к историческому событию: Карл III и Камилла впервые станут свидетелями Святого года

Ватикан, Понедельник 29 сентября 2025 07:40
UA EN RU
Ватикан готовится к историческому событию: Карл III и Камилла впервые станут свидетелями Святого года Фото: Король Чарльз и королева Камилла (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Король Карл III и королева Камилла совершат исторический государственный визит в Ватикан в конце октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По сообщению Букингемского дворца, Чарльз и Камилла присоединятся к Папе Льву XIV в праздновании Юбилейного года Католической Церкви, который происходит раз в четверть века. Визит состоится в конце октября 2025 года.

Это событие должно продемонстрировать усилия королевской семьи Великобритании в укреплении межрелигиозных отношений, что имеет особое значение в современном глобальном контексте.

Для короля Карла эта встреча кажется естественным продолжением его пожизненной преданности вере и диалога. Действительно, с первых дней своего пребывания на посту принца Уэльского он говорил о своем желании быть защитником всех верований, признавая разнообразную духовную жизнь современной Британии.

"Визит также отметит экуменическую работу Англиканской и Католической церквей, что отражает тему Юбилейного года - совместное путешествие как "Пилигримы надежды", - сказано в сообщении Букингемского дворца.

Отметим, что Католический Юбилейный год, или Святой год, был установлен в XIV веке Папой Бонифацием VIII и длится 12 месяцев, посвященных прощению и примирению.

Ранее королевская чета планировала совершить государственный визит в Ватикан в начале апреля, однако поездка была отложена из-за проблем со здоровьем Папы Франциска. Вместо этого Чарльз и Камилла посетили Рим и Равенну на северо-востоке Италии.

Частная встреча с Папой Франциском состоялась 9 апреля - всего за две недели до смерти первого латиноамериканского понтифика, который умер от инсульта и сердечной недостаточности.

Президент Украины Владимир Зеленский уже лично встречался с новым Папой. После переговоров глава украинского государства рассказал, что понтифик выразил готовность организовать мирные переговоры между Украиной и Россией.

Вот только в Москве сразу придумали причину, почему им не подходит Ватикан для переговоров с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Королевская семья Ватикан Папа Римский Лев XIV
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах