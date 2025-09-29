Ватикан готується до історичної події: Карл III і Камілла вперше стануть свідками Святого року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За повідомленням Букінгемського палацу, Чарльз і Камілла приєднаються до Папи Лева XIV у святкуванні Ювілейного року Католицької Церкви, який відбувається раз на чверть століття. Візит відбудеться наприкінці жовтня 2025 року.

Ця подія має продемонструвати зусилля королівської родини Великої Британії у зміцненні міжрелігійних відносин, що має особливе значення у сучасному глобальному контексті.

Для короля Карла ця зустріч здається природним продовженням його довічної відданості вірі та діалогу. Дійсно, з перших днів свого перебування на посаді принца Уельського він говорив про своє бажання бути захисником усіх вірувань, визнаючи різноманітне духовне життя сучасної Британії.

"Візит також відзначить екуменічну роботу Англіканської та Католицької церков, що відображає тему Ювілейного року – спільну подорож як "Пілігрими надії", - сказано у повідомленні Букінгемського палацу.

Зазначимо, що Католицький Ювілейний рік, або Святий рік, був встановлений у XIV столітті Папою Боніфацієм VIII і триває 12 місяців, присвячених прощенню та примиренню.

Раніше королівське подружжя планувало здійснити державний візит до Ватикану на початку квітня, однак поїздку було відкладено через проблеми зі здоров’ям Папи Франциска. Натомість Чарльз і Камілла відвідали Рим та Равенну на північному сході Італії.

Приватна зустріч із Папою Франциском відбулася 9 квітня - всього за два тижні до смерті першого латиноамериканського понтифіка, який помер від інсульту та серцевої недостатності.