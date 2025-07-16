Доллар вырос до месячного максимума к мировым валютам из-за тарифов Трампа

Доллар вырос по отношению к корзине основных мировых валют до максимума за месяц. Последний отчет по инфляции в США показал признаки того, что тарифы президента Дональда Трампа начинают оказывать влияние на цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рост цен на такие разнообразные товары, как кофе, аудиотехника и предметы домашнего обихода, привел к повышению уровня инфляции в июне, при этом существенно выросли цены на импортируемые товары.

Это укрепило доллар и подтолкнуло рост доходности гособлигаций США, поскольку инвесторы снизили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Базовая доходность 10-летних облигаций достигла месячного максимума в 4,4950%.

Высокие ставки ФРС означают большую привлекательность доллара для вложений.

Евро упал до трехнедельного минимума 1,1616 доллара.

Инфляционное давление тарифов

По словам Натаниэля Кейси, инвестиционного стратега Evelyn Partners, рост цен на основные товары в США "может быть признаком того, что мы начинаем ощущать некоторое инфляционное давление из-за растущих тарифов", хотя пока рано делать окончательные выводы.

"Хотя этот отчет по инфляции не вызывает особой тревоги, резкий рост цен на основные товары и сохраняющаяся неопределенность относительно будущих ставок пошлин все равно могут заставить Федеральную резервную систему и (председателя Джерома) Пауэлла колебаться в вопросе снижения ставок", - сказал Кейси.

Инвесторов также беспокоила перспектива того, что преемником Пауэлла может оказаться человек, более склонный к снижению процентных ставок, что потенциально может спровоцировать рост цен.

Трамп месяцами критиковал Пауэлла за отсутствие смягчения политики и неоднократно призывал его уйти в отставку. Во вторник Трамп заявил, что перерасход средств на реконструкцию вашингтонской штаб-квартиры ФРС стоимостью 2,5 млрд долларов может привести к увольнению.

"Дополнительное нежелательное внимание к Пауэллу усилило мнение о том, что мы можем стать свидетелями его раннего ухода и раннего выдвижения кандидатуры Трампом", - отметила Молли Шварц, макроэкономический стратег по кросс-активам в Rabobank.