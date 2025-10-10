ua en ru
Вашингтон подтвердил первый этап вывода войск Израилем из Газы

США, Пятница 10 октября 2025 15:50
Вашингтон подтвердил первый этап вывода войск Израилем из Газы Фото: Стив Уиткофф (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила первый этап вывода войск в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посланника президента США Дональда Трампа по Газе Стива Уиткоффа в соцсети X.

"CENTCOM подтвердило, что силы обороны Израиля выполнили первую фазу вывода, - написал господин Уиткофф.

Начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Мирный план по Газе

Армия обороны Израиля сообщила о вступлении в силу режима прекращения огня в секторе Газа. Он начался в полдень по местному времени.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп разработал план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он включает 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".

Израиль одобрил первый этап соглашения, которое приведет к прекращению огня и освобождению заложников.

Также известно, что Дональд Трамп запланировал поездку на Ближний восток на фоне переговоров между странами по окончанию войны в Газе.

РБК-Украина ранее писало, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников в первой половине следующей недели. Подписание финального соглашения по Газе планируется в Египте.

