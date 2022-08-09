Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети, - Пентагон
Сполучені Штати в рамках одного з попередніх пакетів військової допомоги передали Україні протирадіолокаційні ракети.
Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі", - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.
Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.
Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.
Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.
Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня в Копенгагені пройде зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.