ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети, - Пентагон

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 серпня 2022 01:48
Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети, - Пентагон Фото: Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети (Armуinform)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати в рамках одного з попередніх пакетів військової допомоги передали Україні протирадіолокаційні ракети.

Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі", - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня в Копенгагені пройде зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Пентагон Сполучені Штати Америки Допомога Україні
NEWS
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна