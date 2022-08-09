Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети, - Пентагон

Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі", - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.