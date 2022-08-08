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Це буде розширенням "Рамштайну": Німеччина про майбутню конференцію у Данії

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Понеділок 08 серпня 2022 17:06
Це буде розширенням "Рамштайну": Німеччина про майбутню конференцію у Данії Фото: Це буде розширенням "Рамштайну": Німеччина про майбутню конференцію у Данії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Німеччині заявили про продовження та розширення формату "Рамштайн", під час зустрічі на конференції у Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

11 серпня в Копенгагені, на запрошення данської сторони відбудеться Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. У заході буде брати участь міністр оборони Резніков, а також очікується на візит його колег із США, Великобританії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Чехії та інших країн.

Речник Міноборони Німеччини Арно Колац заявив, що на конференції будуть обговорюватись питання довгострокового фінансування, підготовки українських бійців. Німеччина на цій конференції планує зробити свій внесок, який за словами Колаца буде ширшим, ніж у форматі "Рамштайну".

Речник згадав, що його країна постачає установки запуску ракет, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби Cobra, для боротьби з російською артилерією.

"Нам важливо, щоб допомога могла бути стійкою, тривалою. І це дещо відрізняє цей формат від формату "Рамштайн", де йдеться про короткострокове постачання зброї Україні. Формат цієї конференції дуже добре вписується в нашу концепцію", - заявив Колац.

Нагадаємо, що остання зустріч у рамках "Рамштайну" відбулись 20 липня. За її результатами Україна отримала певну військову допомогу.

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