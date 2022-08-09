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Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, - Пентагон

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 01:48
Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, - Пентагон Фото: Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты (Armуinform)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в рамках одного из предыдущих пакетов военной помощи передали Украине противорадиолокационные ракеты.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - отметил замминистра во время брифинга для прессы в понедельник.

Он также сообщил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.

Ранее сообщалось, что 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.

Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".

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