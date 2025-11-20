Вашингтон ожидает проект мирного документа от Киева к 27 ноября, - Financial Times

Позиция США и сроки завершения процесса

По информации издания FTS, Соединенные Штаты рассчитывают, что Украина представит согласованный документ к 27 ноября, после чего Вашингтон намерен предложить его российской стороне.

Источники утверждают, что в Белом доме хотят завершить процедуру до начала декабря, рассматривая этот период как окно для формирования политической инициативы, которая могла бы повлиять на дальнейшую динамику конфликта.

Давление на украинскую сторону

В публикации указано, что украинскому руководству дают понять необходимость активного продвижения переговорных механизмов. По данным FTS, на Киев оказывается существенное давление, поскольку США стремятся получить от Украины вариант соглашения, который затем может быть адаптирован для представления Москве.

В материале также отмечается, что украинские структуры формируют свои предложения в ответ на инициативы, связанные с позицией Трампа. По данным издания, в Киеве анализируют возможные форматы будущего документа и готовят корректировки, которые должны отразить базовые интересы Украины и её подход к безопасности.

Что известно о "мирном плане" Трампа

В администрации Дональда Трампа заявляют, что завершение войны в Украине остаётся одним из ключевых направлений внешней политики, однако в Белом доме воздерживаются от комментариев относительно упоминаемого в СМИ "мирного плана" от 19 ноября.

Старший советник президента Стивен Миллер подчеркнул на брифинге, что "это вопрос, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией".

Немного позже, согласно данным Bloomberg, стало известно, что так называемый "мирный план" президента США Дональда Трампа предполагает масштабные уступки Украине, включая передачу части Донбасса России, отмену санкций и прекращение расследований военных преступлений.

В документе из 28 пунктов также говорится о возможных ограничениях для украинских Вооруженных сил и дополнительных территориальных уступках на восточном направлении.

При этом, источники сообщают, что отдельные публикации в СМИ о предполагаемом американском плане завершения войны РФ против Украины оказались бездоказательными и не имеют подтверждения из официальных источников.