Ваши фото могут обучать ИИ: Google тайно изменила важную настройку

Как Google расширил сбор данных

Нововведения ввели из-за скрытого обновления правил конфиденциальности поисковых сервисов (Search services).

Компания разослала пользователям электронные письма, в которых представила эти изменения как "предоставление большего контроля над сохраненной историей и персонализированными рекомендациями".

На самом же деле пользователей автоматически подключили к расширенной программе сбора данных.

Новая политика распространяется не только на классический поисковик Google, но и на целую экосистему сервисов:

Google Lens - фотографии и скриншоты (в том числе сделанные через функцию Circle to Search), которые вы загружаете для визуального поиска, теперь хранятся на серверах;

Google Translate - аудиозаписи вашего голоса во время тренировки произношения или перевода теперь используются в качестве учебного материала;

Search Live и голосовой поиск - все устные запросы и транскрипты разговоров сохраняются для улучшения распознавания речи;

Другие сервисы - карты (Maps), покупки (Shopping), авиабилеты (Flights), отели (Hotels) и новости (News).

В Google официально подтвердили эту практику, отметив в справочной документации, что сохраненные медиафайлы помогают развивать генеративные ШИ-модели и системы безопасности.

Кроме того, компания сочла, что собранные файлы могут просматривать не только алгоритмы, но и живые люди (сторонние эксперты-рецензенты), что создает серьезные риски для конфиденциальности.

Это решение отражает новый глобальный тренд в сфере IT.

Так как открытая информация в интернете для обучения нейросетям постепенно исчерпывается, такие гиганты, как Google и Meta, начинают массово собирать контент, создаваемый или загружаемый непосредственно внутри закрытых платформ или умных гаджетов.

Разделение настроек: юридическая хитрость

Ранее пользователи могли контролировать сохранение своей истории через один общий переключатель - "История приложений и веб-поиска" (Web & App Activity).

Если вы раньше выключали его, чтобы ограничить слежку, Google нашла лазейку.

Теперь эту опцию разделили на две абсолютно независимые части.

Данные поиска вынесли в новое отдельное меню, которое по умолчанию активировано у большинства пользователей. Поэтому даже если ваше общее отслеживание веб-активности было выключено, новый сбор медиафайлов для ИИ все равно может работать на вашем аккаунте.

Как запретить Google использовать файлы?

Пользователи могут защитить свои данные и отозвать разрешение на сбор информации.

Для этого необходимо выполнить несколько шагов в настройках своего аккаунта:

Перейдите на страницу управления активностью My Activity в настройках вашего аккаунта Google.

Найдите и откройте новый раздел "История поисковых сервисов" (Search Services History).

Найдите отдельный вложенный пункт "Сохранять медиафайлы" (Save Media) и снимите с него галочку. По желанию можно полностью выключить и общий переключатель истории поисковых сервисов.

В этом же меню настройте функцию автоматического удаления данных, выбрав срок, после которого система будет очищать хранилище (через 3, 18 или 36 месяцев).

Перейдите в соседнее меню "Персонализация поисковых сервисов" (Search Services Personalization) и выключите персональные рекомендации, если не хотите, чтобы ваши прошлые запросы влияли на выдачу и таргетинг рекламы.