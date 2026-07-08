Ваши фото в Instagram может изменить ИИ Meta: что стоит знать
Meta представила новый ИИ-генератор изображений Muse Image. Функция, которая при разработке имела кодовое название Mango, стала бесплатно доступна в приложении Meta AI, а также в Instagram Stories и WhatsApp.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meta.
ИИ-манипуляции с чужими профилями
Кроме стандартных для таких нейросетей функций - создания комедийных картинок по промптам и использование готовых шаблонов для вдохновения - Muse получил крайне противоречивую опцию.
Инструмент позволяет пользователям брать фотографии с любого публичного аккаунта в Instagram и изменять их с помощью ИИ.
Для этого достаточно просто тянуть человека. После этого ее снимок можно использовать в качестве основы для создания совершенно нового ИИ-изображения.
Согласно официальным правилам Meta, компания имеет право создавать контент на основе ваших открытых фотографий, причем владельца аккаунта о таких манипуляциях даже не будут сообщать.
Эксперты и пользователи уже назвали это нововведение "частной минной ловушкой", которое нарушает базовые принципы согласия.
В Meta уверяют, что люди "имеют контроль" над ситуацией, поскольку в настройках профиля можно вручную отключить эту функцию. Однако по умолчанию она остается активной для всех.
Полезные функции и связь с Marketplace
Несмотря на скандал с конфиденциальностью, Muse Image имеет ряд чисто практических инструментов.
Нейросеть позволяет создавать персонализированные рекламные макеты, генерировать полностью рабочие QR-коды по текстовому описанию или бесследно удалять случайных людей (фотобомберов) из заднего плана снимков.
Также разработчики добавили функцию визуализации интерьера, встроенную с платформой объявлений Facebook Marketplace.
Пользователи могут загрузить фото своего гаража или комнаты и с помощью ИИ посмотреть, как там будет выглядеть диван или шкаф перед тем, как покупать их у продавца.
Кроме того, на базе Muse запущен пакет новых ИИ-эффектов и кастомизированных фильтров для Instagram Stories.
Лимиты и предстоящий запуск видео
В настоящее время использование ШИ-модели бесплатно для "повседневного творчества". Однако в компании предупреждают: если пользователь превысит установленный предел на генерацию, ему придется оформить платную подписку.
Также Meta официально подтвердила, что уже работает над инструментом Muse Video, позволяющим создавать ролики с помощью ИИ.
Для многих аналитиков агрессивное внедрение инструмента Muse, где сбор данных включен по умолчанию, напомнил о прошлых проблемах технологического гиганта с регуляторами.
В частности, о рекордном штрафе в 5 миллиардов долларов от Федеральной торговой комиссии США из-за скандала с Cambridge Analytica в 2019 году, а также о вынужденном закрытии системы распознавания лиц в 2021 году из-за судебных исков по незаконному сбору биометрических данных.