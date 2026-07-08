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Ваши фото в Instagram может изменить ИИ Meta: что стоит знать

11:12 08.07.2026 Ср
3 мин
Инструмент позволяет изменять снимки любого открытого профиля без уведомления владельца
aimg Ольга Завада
Ваши фото в Instagram может изменить ИИ Meta: что стоит знать ШИ от Meta позволяет менять чужие снимки в Instagram (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Meta представила новый ИИ-генератор изображений Muse Image. Функция, которая при разработке имела кодовое название Mango, стала бесплатно доступна в приложении Meta AI, а также в Instagram Stories и WhatsApp.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Meta.

ИИ-манипуляции с чужими профилями

Кроме стандартных для таких нейросетей функций - создания комедийных картинок по промптам и использование готовых шаблонов для вдохновения - Muse получил крайне противоречивую опцию.

Инструмент позволяет пользователям брать фотографии с любого публичного аккаунта в Instagram и изменять их с помощью ИИ.

Для этого достаточно просто тянуть человека. После этого ее снимок можно использовать в качестве основы для создания совершенно нового ИИ-изображения.

Согласно официальным правилам Meta, компания имеет право создавать контент на основе ваших открытых фотографий, причем владельца аккаунта о таких манипуляциях даже не будут сообщать.

Эксперты и пользователи уже назвали это нововведение "частной минной ловушкой", которое нарушает базовые принципы согласия.

В Meta уверяют, что люди "имеют контроль" над ситуацией, поскольку в настройках профиля можно вручную отключить эту функцию. Однако по умолчанию она остается активной для всех.

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Полезные функции и связь с Marketplace

Несмотря на скандал с конфиденциальностью, Muse Image имеет ряд чисто практических инструментов.

Нейросеть позволяет создавать персонализированные рекламные макеты, генерировать полностью рабочие QR-коды по текстовому описанию или бесследно удалять случайных людей (фотобомберов) из заднего плана снимков.

Также разработчики добавили функцию визуализации интерьера, встроенную с платформой объявлений Facebook Marketplace.

Пользователи могут загрузить фото своего гаража или комнаты и с помощью ИИ посмотреть, как там будет выглядеть диван или шкаф перед тем, как покупать их у продавца.

Кроме того, на базе Muse запущен пакет новых ИИ-эффектов и кастомизированных фильтров для Instagram Stories.

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Лимиты и предстоящий запуск видео

В настоящее время использование ШИ-модели бесплатно для "повседневного творчества". Однако в компании предупреждают: если пользователь превысит установленный предел на генерацию, ему придется оформить платную подписку.

Также Meta официально подтвердила, что уже работает над инструментом Muse Video, позволяющим создавать ролики с помощью ИИ.

Для многих аналитиков агрессивное внедрение инструмента Muse, где сбор данных включен по умолчанию, напомнил о прошлых проблемах технологического гиганта с регуляторами.

В частности, о рекордном штрафе в 5 миллиардов долларов от Федеральной торговой комиссии США из-за скандала с Cambridge Analytica в 2019 году, а также о вынужденном закрытии системы распознавания лиц в 2021 году из-за судебных исков по незаконному сбору биометрических данных.

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