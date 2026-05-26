Ваши персональные данные могут "сливать" из-за проверки возраста: под ударом Meta, TikTok и OnlyFans

Кто и как сливает данные пользователей?

Ключевым объектом анализа исследователей стала лондонская компания Yoti - гигант цифровой верификации, обеспечивающий проверку возраста для около 60% сайтов во всем мире. Среди ее крупнейших клиентов - Meta, TikTok, OnlyFans и Sony PlayStation.

Законы многих американских штатов заставляют сайты внедрять подобные инструменты, опираясь на обещание разработчиков держать всю информацию в строжайшей тайне.

Однако реальность оказалась совсем другой. Ученые сравнили работу цифровых сервисов с "барменом, который проверяет документы в заведении".

"Но если реальный бармен просто смотрит на дату рождения, то цифровой - тайно делает ксерокопию вашего паспорта и рассылает ее поставщикам продуктов, банкам и сторонним фирмам", - говорится в исследовании.

Во время каждой попытки подтвердить свой возраст сервисы верификации транслируют другим заинтересованным сторонам следующую информацию:

Реальные фотографии лиц пользователей;

IP-адреса и точные данные геолокации;

Уникальные "отпечатки устройств", по которым гаджеты можно легко отслеживать в сети.

Всю эту информацию впоследствии получают кредитные организации, маркетинговые компании и брокеры данных для формирования детальных рекламных профилей.

Законы существуют - контроля нет?

Парадокс ситуации заключается в том, что несмотря на серьезные риски для приватности взрослых пользователей, сама система защиты несовершеннолетних не работает.

Исследователи обнаружили, что большинство сайтов, которые подпадают под действие жестких законов об ограничении возраста, фактически игнорируют их и не заставляют посетителей проходить реальную проверку.

В то же время наблюдается и обратный процесс. Сайты начинают требовать сканирования лиц или документов даже в тех регионах, где нет никаких законодательных требований по возрастным ограничениям.

Владельцы контент-платформ делают это добровольно - или чтобы перестраховаться от будущих судебных исков, или же для упрощения технических алгоритмов работы сайта по всей стране. Из-за этого под удар попадают даже те люди, которые по закону должны оставаться анонимными.

Новая реальность

Кроме утечки персональных данных, ученые предупреждают о начале так называемой "балканизации" интернет-пространства. Из-за того, что каждый отдельный регион или штат принимает собственные строгие правила цензуры и верификации, открытый и единый когда-то интернет начинает распадаться на изолированные куски.

Ученые отмечают, что пользователи уже привыкли к тому, что интернет работает по-разному в разных странах мира из-за государственной политики. Однако теперь аналогичная внутренняя фрагментация начинается внутри отдельных государств.

Это приводит к ситуациям, когда человек, закрыв ноутбук в одном городе и открыв его после перелета в другом, видит совершенно разные результаты выдачи и теряет доступ к привычным информационным ресурсам.

Такая тенденция, по мнению ученых, является серьезной угрозой для свободного обмена идеями и информацией во всем мире.