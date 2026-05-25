Обычные смартфоны теперь могут "видеть" сквозь стены: что разработали ученые MIT

14:19 25.05.2026 Пн
3 мин
Технология, ранее доступная ранее только в лабораториях, позволяет идентифицировать объекты, скрытые от прямого обзора
aimg Ольга Завада
Смартфоны теперь могут "видеть" то, что раньше было скрыто от ИИ (фото: Unsplash)
Ученые МИТ разработали программный метод, который позволяет недорогим LiDAR-датчикам, уже встроенным в некоторые премиальные смартфоны, обнаруживать объекты и отслеживать их движение даже за препятствиями, анализируя рассеянный свет

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Конец "слепых зон"?

До сих пор способность видеть объекты за стенами или за углом требовала использования дорогостоящего исследовательского оборудования и громоздких лазерных систем. Стандартный LiDAR работает по принципу отправки импульсов света и измерения времени их возврата от объектов в зоне прямой видимости.

Алгоритм, разработанный в MIT, в корне меняет процесс обработки данных. Вместо игнорирования слабых, рассеянных фотонов, которые отражаются от стен, пола или потолка, программное обеспечение улавливает едва заметные сигналы.

Комбинируя данные, полученные под разными углами во время движения устройства, система синтезирует целостную картину, реконструируя форму и динамику объекта, находящегося вне зоны прямого обзора.

Экспериментальные успехи и ключевые вызовы

В ходе лабораторных испытаний исследователи использовали стандартный потребительский LiDAR-сенсор стоимостью менее 100 долларов США. Во время тестов система успешно

Отслеживала движение: в режиме реального времени фиксировались перемещения манекена, спрятанного за перегородкой.

Строила 3D-модели: алгоритм создавал приблизительные цифровые копии объектов, которые никогда не попадали в "поле зрения" датчика.

На данном этапе эффективность технологии возрастает, если системе заранее известна приблизительная форма объекта. Следующая задача для ученых - научить ИИ распознавать полностью неизвестные или переменные формы. По мнению ученых МИТ, это сделает технологию еще более гибкой.

Обычные смартфоны теперь могут &quot;видеть&quot; сквозь стены: что разработали ученые MITВизуализация в условиях прямой видимости (скриншот: Nature)

Что это означает для рынка высоких технологий?

Внедрение такой технологии может стать новым стандартом для отраслей, где критически важна пространственная ориентация:

Автономная робототехника: роботы смогут избегать столкновений с людьми, выходящими из-за угла, еще до момента появления их в поле зрения.

Носимые устройства: развитие интеллектуальных систем помощи для людей с нарушениями зрения, которые смогут "видеть" планировку комнаты и препятствия заранее.

Потребительская электроника: ожидается, что в будущих поколениях смартфонов функция LiDAR получит программные обновления, которые значительно расширят возможности дополненной реальности (AR) и безопасности.

"Наша цель - демократизация возможностей косвенного наблюдения. Переход к решениям plug-and-play, доступным на серийном оборудовании, в корне изменит то, как интеллектуальные устройства воспринимают окружающий мир", - пояснили авторы исследования.

