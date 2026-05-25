Главная » Бизнес » Tech

Ученые приблизили появление 6G: как лазерный интернет работает на расстоянии 1,2 км

16:21 25.05.2026 Пн
3 мин
Технология призвана стать фундаментом для создания будущих "интеллектуальных" сетей
aimg Ольга Завада
Ученые приблизили появление 6G: как лазерный интернет работает на расстоянии 1,2 км Ученые разработали лазерный "двигатель" для будущих сетей 6G (фото: Unsplash)
Ученые из Южнокитайского технологического университета представили лазерную систему передачи информации, которая значительно превосходит традиционные LED-системы. Новая разработка позволяет передавать большие объемы данных на расстояние до 1,2 км, а это открывает путь к построению интегрированных сетей 6G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Matter.

Технологический прорыв

Традиционные системы VLC, основанные на светодиодах (LED), обычно ограничены работой на расстоянии нескольких метров. Команда под руководством Чжиго Ся разработала альтернативу - фотонический двигатель, использующий специально созданную квазипрозрачную керамику на основе алюмосиликатного стекла.

Ученые объяснили: уникальность метода заключается в процессе "ступенчатой кристаллизации стекла", который позволяет создать материал с оптимизированными энергетическими барьерами. Когда такой керамический элемент возбуждается лазером, он генерирует мощный белый свет высокого качества, который служит носителем информации на большие дистанции.

Что способны изменить сети 6G?

В отличие от современных 5G-сетей, которые функционируют подобно скоростным магистралям для передачи пакетов данных, архитектура 6G предусматривает качественно новый уровень взаимодействия:

Интеллектуальное восприятие: будущие смартфоны и даже уличные фонари, оснащенные такой технологией, смогут "видеть" и "слышать". Они способны распознавать людей, объекты и их едва заметные движения в режиме реального времени.

Глобальное покрытие: благодаря интеграции со спутниками на низкой околоземной орбите сети 6G обеспечат высокоскоростной доступ к интернету даже в самых отдаленных уголках планеты - в пустынях, над океанами и в труднодоступных горных массивах.

Вызовы и перспективы

Несмотря на рекордные показатели, технология все еще находится на стадии активного совершенствования. Сейчас двигатель излучает свет преимущественно в желтом диапазоне спектра (500-650 нм), что ограничивает его использование в устройствах с требованиями к высокому индексу цветопередачи (CRI).

Также скорость передачи данных пока ниже показателей оптоволоконных линий.

Команда ученых дальше сосредоточится на исследованиях в таких областях:

Материаловедение: поиск новых люминесцентных материалов, которые быстрее светятся и имеют гибкую настройку спектра излучения. Это позволит значительно увеличить скорость передачи данных.

Гибридные системы: интеграция лазерных модулей с традиционными радиочастотными системами. Это критически важно для поддержания бесперебойной связи во время тумана, дождя или других неблагоприятных погодных условий, которые блокируют оптический сигнал.

Адаптивность через ИИ: использование алгоритмов нейросетей для динамического регулирования пропускной способности и оптической мощности в зависимости от ситуации.

"Данное исследование предоставляет убедительную экспериментальную базу для применения лазерного освещения не только в телекоммуникациях, но и в сфере логистики дронов и низковысотной авиации. Масштабирование технологии позволит сделать будущую сеть 6G полностью закрытой, высоконадежной и доступной независимо от локации", - подытожил Чжиго Ся.

