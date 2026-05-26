UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Ваші персональні дані можуть "зливати" через перевірку віку: під ударом Meta, TikTok і OnlyFans

19:13 26.05.2026 Вт
3 хв
Замість гарантії конфіденційності користувачі отримали черговий інструмент тотального стеження
aimg Ольга Завада
Вчені довели, що перевірка віку на сайтах не працює (фото: Magnific)

Вчені детально проаналізували роботу популярного британського сервісу Yoti, який обслуговує понад половину світового ринку вікових обмежень. Отримані результати довели, що система таємно копіює біометричні дані й відбитки пристроїв користувачів та передає їх третім особам.

Хто і як зливає дані користувачів?

Ключовим об'єктом аналізу дослідників стала лондонська компанія Yoti - гігант цифрової верифікації, що забезпечує перевірку віку для близько 60% сайтів у всьому світі. Серед її найбільших клієнтів - Meta, TikTok, OnlyFans та Sony PlayStation.

Закони багатьох американських штатів змушують сайти впроваджувати подібні інструменти, спираючись на обіцянку розробників тримати всю інформацію у суворій таємниці.

Проте реальність виявилася зовсім іншою. Вчені порівняли роботу цифрових сервісів із "барменом, який перевіряє документи у закладі".

"Але якщо реальний бармен просто дивиться на дату народження, то цифровий - таємно робить ксерокопію вашого паспорта та розсилає її постачальникам продуктів, банкам та стороннім фірмам", - йдеться у дослідженні.

Під час кожної спроби підтвердити свій вік сервіси верифікації транслюють іншим зацікавленим сторонам наступну інформацію:

  • Реальні фотографії облич користувачів;
  • IP-адреси та точні дані геолокації;
  • Унікальні "відбитки пристроїв", за якими гаджети можна легко відстежувати у мережі.

Усю цю інформацію згодом отримують кредитні організації, маркетингові компанії та брокери даних для формування детальних рекламних профілів.

Закони існують - контролю немає?

Парадокс ситуації полягає у тому, що попри серйозні ризики для приватності дорослих користувачів, сама система захисту неповнолітніх не працює.

Дослідники виявили, що більшість сайтів, які підпадають під дію жорстких законів про обмеження віку, фактично ігнорують їх і не примушують відвідувачів проходити реальну перевірку.

Водночас спостерігається і зворотний процес. Сайти починають вимагати сканування облич або документів навіть у тих регіонах, де немає жодних законодавчих вимог щодо вікових обмежень.

Власники контент-платформ роблять це добровільно - або щоб перестрахуватися від майбутніх судових позовів, або ж для спрощення технічних алгоритмів роботи сайту в усій країні. Через це під удар потрапляють навіть ті люди, які за законом мали б залишатися анонімними.

Нова реальність

Окрім витоку персональних даних, науковці попереджають про початок так званої "балканізації" інтернет-простору. Через те, що кожен окремий регіон чи штат ухвалює власні суворі правила цензури та верифікації, відкритий і єдиний колись інтернет починає розпадатися на ізольовані шматки.

Вчені зазначають, що користувачі вже звикли до того, що інтернет працює по-різному у різних країнах світу через державну політику. Проте тепер аналогічна внутрішня фрагментація починається всередині окремих держав.

Це призводить до ситуацій, коли людина, закривши ноутбук в одному місті й відкривши його після перельоту в іншому, бачить абсолютно різні результати видачі та втрачає доступ до звичних інформаційних ресурсів.

Така тенденція, на думку науковців, є серйозною загрозою для вільного обміну ідеями та інформацією в усьому світі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект