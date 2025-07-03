Варварское военное преступление. Сибига резко отреагировал на удар РФ по порту в Одессе

Российские террористы, сегодня, 3 июля, атаковали Одесский порт, в результате чего погибли два человека. Также шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига.

Как отметил глава ведомства, террористы намеренно нанесли удар по гражданской инфраструктуре и иностранному грузовому судну. Среди пострадавших - двое граждан Сирии.

"Это варварское военное преступление. Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и продвижения мира. Москва лишь усиливает террор и должна подвергнуться усиленному давлению - без промедлений", - добавил он.

Фото: последствия удара РФ по порту в Одессе (x.com/andrii_sybiha)

По словам министра, он только недавно посещал порт вместе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем и были свидетелями вреда от системных ударов. В частности добавил, что удар является частью целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства.

"Мы призываем к решительной международной реакции на этот варварский удар, включая четкое осуждение и действия, направленные на усиление давления на агрессора и укрепление Украины. Москва должна понять, что такие действия не будут терпеть", - отметил министр.