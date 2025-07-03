В Одессе прогремел взрыв: первые подробности

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма, а через несколько минут о скоростной цели, которая двигалась на город.

"Скоростная цель движется в направлении Одессы", - говорится в сообщении.

Городской голова Геннадий Труханов обратился к жителям с просьбой оставаться в безопасных местах.

"Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул он.

По его словам, в городе уже слышен взрыв.

"Оставайтесь в укрытиях", - призвал Труханов.