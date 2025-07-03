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Варварський воєнний злочин. Сибіга різко відреагував на удар РФ по порту в Одесі

Четвер 03 липня 2025 15:53
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Варварський воєнний злочин. Сибіга різко відреагував на удар РФ по порту в Одесі Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, сьогодні, 3 липня, атакували Одеський порт, внаслідок чого загинули двоє людей. Також шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга.

Як відзначив голова відомства, терористи навмисно завдали удару по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну. Серед постраждалих - двоє громадян Сирії.

"Це варварський воєнний злочин. Росія відкидає всі спроби досягти припинення вогню і просування миру. Москва лише посилює терор і повинна зазнати посиленого тиску - без зволікань", - додав він.

Фото: наслідку удару РФ по порту в Одесі (x.com/andrii_sybiha)

За словами міністра, він лише нещодавно відвідував порт разом з німецьким колегою Йоханном Вадефулем й були свідками шкоди від системних ударів. Зокрема додав, що удар є частиною цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

"Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на цей варварський удар, включно з чітким засудженням та діями, спрямованими на посилення тиску на агресора та зміцнення України. Москва має зрозуміти, що такі дії не будуть толеруватися", - зауважив міністр.

Удар по Одесі

Вдень, 3 липня, в Одесі пролунав потужний вибух. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про загрозу балістики з Криму. Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер заявив про двох загиблих та трьох травмованих через ракетний удар, але кількість постраждалих зрештою зросла.

Детальніше про атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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