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Пожар в 9-этажке, среди раненых дети: что известно об ударе дронов по Одессе

Четверг 03 июля 2025 06:27
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Пожар в 9-этажке, среди раненых дети: что известно об ударе дронов по Одессе Фото: последствия атаки дронов на Одессе 3 июля(t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на четверг, 3 июля, Российская Федерация атаковала Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе зафиксировано попадание в многоэтажку.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях дроновой атаки по Одессе 3 июля.

Взрывы в Одессе

Около трех ночи в Одессе прогремели взрывы - незадолго до этого фиксировали движение ударных дронов в сторону города. Впоследствии мэр Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома.

"Информация о пострадавших уточняется. Работает оперативный штаб и коммунальные службы", - написал он.

Фото: последствия атаки дронов на Одессе 3 июля(t.me/dsns_telegram)

Последствия обстрела

Как сообщал Труханов, в результате дронового удара было зафиксировано попадание в девятиэтажный дом.

"Существенно пострадала многоэтажка. На месте работают все службы. Пострадавшим оказывается помощь", - уточнил Труханов.

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.

"Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания - это позволит определить дальнейшие действия", - рассказал Труханов.

Пострадавшие

Как уточнили в ГСЧС, по состоянию на 06:20 спасатели эвакуировали 50 жителей многоэтажки. Из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники.

К сожалению, есть четверо пострадавших.

Фото: последствия атаки дронов на Одессе 3 июля(t.me/dsns_telegram)

Ночная атака дронов

Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.

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