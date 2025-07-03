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Россияне ударили ракетой по порту в Одессе: есть погибшие и раненые

Одесса, Четверг 03 июля 2025 14:30
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Россияне ударили ракетой по порту в Одессе: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: Россия нанесла удар по Одессе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Днем, 3 июля, Россия атаковала припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой. В результате удара погибли два человека, еще трое ранены.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сегодня российские войска нанесли удар по припортовой инфраструктуре баллистической кассетной ракетой. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Среди пострадавших - водитель грузовика, личность другого погибшего сейчас устанавливается. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. На месте продолжаются спасательные и следственные действия.

Удар по Одессе

В Одессе сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма.

Также в ночь на 3 июля Одессу атаковали российские беспилотники. В городе работала противовоздушная оборона. Атака произошла около трех часов ночи. В результате ударов дронов пострадала гражданская инфраструктура, в частности повреждены жилые дома.

Как уточнили спасатели, из-за вражеского обстрела повреждения получила 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажи.

Сначала сообщалось, что травмы получили пять человек, среди них - двое детей, которых госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По обновленной информации стало известно о шестом пострадавшем. Им оказался пожилой мужчина, который отказался от госпитализации.

Кроме того, появились фото последствий попадания в многоэтажку.

Подробнее об атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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