Не стоит субъективировать. Зеленский прокомментировал санкции против Порошенко

Не стоит субъективировать 5-го президента Петра Порошенко, против которого недавно ввели санкции , поскольку он был не единственным человеком, который выводил средства из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского в интервью ARD Mediathek.

"Правоохранительные органы пусть рассказывают о причинах, все это было на Совете национальной безопасности и обороны, финмониторинг все это доложил, следствие, а санкции введены не на Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства, там список людей , которые этим занимались", - заявил президент.

Санкции против олигархов

13 февраля Зеленский ввел санкции против:

Петра Порошенко;

Игоря Коломойского;

Геннадия Боголюбова;

Константина Жеваго;

Виктора Медведчука.

В отношении 5-го президент Украины, санкции включают:

лишение государственных наград;

блокирование активов.

В частности было введено прекращение я торговых операций, что существенно ограничивает его экономическую деятельность.

Как пояснили в Службе безопасности Украины (СБУ), санкции были введены из-за угрозы государственнойбезопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как отмечал Зеленский, он готов отменить санкции против тех олигархов, которые вернут в бюджет выведенные во время войны средства.

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