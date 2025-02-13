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Причины санкций против Порошенко, Коломойского и Медведчука: СБУ объяснила решение СНБО

Четверг 13 февраля 2025 13:32
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Причины санкций против Порошенко, Коломойского и Медведчука: СБУ объяснила решение СНБО Фото: Петр Порошенко, 5-й президент Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел сегодня санкции против олигархов из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как напоминает СБУ, бессрочные санкции были введены против пяти физических лиц, среди которых:

  • Игорь Коломойский;
  • Геннадий Боголюбов;
  • Константин Жеваго;
  • Петр Порошенко;
  • Виктор Медведчук.

За что ввели санкции

Предложения по применению санкций были вынесены на рассмотрение СНБО учитывая:

  • имеющиеся угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины;
  • создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны подсанкционных лиц.

СБУ добавляет, что сегодня большинство из олигархов являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается СБУ или другие правоохранительные органы.

Например, ранее Порошенко и Медведчуку объявили подозрение в:

  • государственной измене;
  • содействии деятельности террористической организации и по другим статьям.

Отмечается, что во время президентства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей главарей псевдореспублик.

Коломойскому, в свою очередь, сообщали о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и тому подобное.

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Петр Порошенко СНБО Служба безопасности Украины
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