Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко

Санкции, которые сегодня ввел Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), будут отменены для тех олигархов, которые вернут в бюджет выведенные во время войны средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС, которого цитирует "Суспільне".

По словам Зеленского, введенные сегодня санкции не будут последними. В то же время ограничения были введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. и все эти люди, Медведчук (Виктор Медведчук, - ред.) и Порошенко (Петр Порошенко, - ред.) - они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды", - добавил он.



Зеленский заявил, что располагает информацией о возможном отмывании средств через фонды, предназначенные для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), и отметил, что эти деньги якобы передавались членам своей партии.

Также он сообщил, что санкции могут быть сняты с тех, кто вернет выведенные средства в бюджет. Их в конце концов направят на нужды украинской армии.

Санкции против олигархов

Сегодня, 13 февраля, Зеленский ввел санкции против:

Петра Порошенко;

Игоря Коломойского;

Геннадия Боголюбова;

Константина Жеваго;

Виктора Медведчука.

В отношении Порошенко, введенные санкции включают лишение государственных наград Украины, а его активы подлежат блокированию. В частности было введено полное прекращение торговых операций, что существенно ограничивает его экономическую деятельность.

Как пояснили в Службе безопасности Украины (СБУ), СНБО ввел санкции против олигархов из-за угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины.