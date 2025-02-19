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Не варто суб'єктивувати. Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка

Середа 19 лютого 2025 13:08
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Не варто суб'єктивувати. Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Не варто суб'єктивувати 5-го президента Петра Порошенка, проти якого нещодавно запровадили санкції, оскільки він був не єдиною людиною, яка виводила кошти з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ARD Mediathek.

"Правоохоронні органи нехай розказують про причини, все це було на Раді національної безпеки й оборони, фінмоніторинг все це доповів, слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися", - заявив президент.

Санкції проти олігархів

13 лютого Зеленський запровадив санкції проти:

Петра Порошенка;

Ігоря Коломойського;

Геннадія Боголюбова;

Костянтина Жеваго;

Віктора Медведчука.

Стосовно 5-го президент України, санкції включають:

позбавлення державних нагород;

блокування активів.

Зокрема було запроваджено припинення я торговельних операцій, що суттєво обмежує його економічну діяльність.

Як пояснили у Службі безпеки України (СБУ), санкції були введені через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Як відзначав Зеленський, він готовий скасувати санкції проти тих олігархів, які повернуть до бюджету виведені під час війни кошти.

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