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Будет ли блекаут и что такое аварийные отключения света: разъяснение YASNO

Украина, Среда 15 мая 2024 11:15
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Будет ли блекаут и что такое аварийные отключения света: разъяснение YASNO Фото: гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко (yasno.com.ua)
Автор: Ярослава Борзова

В данный момент в Украине не наблюдается блэкаутов, а аварийные графики отключения электроснабжения на короткие строки наблюдаются из-за незначительного дефицита энергии.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

Как отметил Коваленко, в первую очередь стоит готовиться к периоду "летнего пика", ведь тогда отключения электроэнергии могут применяться на фоне активного пользования электрическими приборами для понижения температуры в помещениях.

Также он подчеркнул, что нужно готовиться и к следующему отопительному сезону.

В то же время гендиректор Yasno отметил, что в настоящее время блекаут в Украине не наблюдается.

"Об этом речи не идет", - подчеркнул он.

Аварийные и экстренные графики отключения

"Сети ждут, когда НЭК "Укрэнерго" будет более планово доводить ограничения в области. И в каждой области операторы системы распределения будут вводить эти графики", - говорит Коваленко.

Как он пояснил, экстренные отключения вводят из-за незначительного дефицита на достаточно короткий срок времени.

Коваленко сообщил, что графики уже спланированы и имеются на соответствующих сайтах. Но будут ли их применять, зависит от НЭК "Укрэнерго".

Самые сложные области

Коваленко проинформировал, что самая сложная ситуация с генерацией электроэнергии наблюдается по всей Украине. Однако сейчас есть две точки боли, где есть сетевые ограничения.

Как отметил гендиректор Yasno, это касается Харькова, потому что город уже достаточно давно находится под сетевыми ограничениями, уточнив, что там каждый час 200-250 тысяч населения находится без света.

"И еще второй регион, страдающий сетевыми ограничениями света - это Днепропетровская область. Там есть два мощных промышленных региона, в которые из-за повреждений сетей невозможно подать электроэнергию в достаточном количестве", - сказал он.

Энергетическая ситуация в Украине

Следует отметить, что вчера, 14 мая, графики аварийных отключений света ввели во всех областях Украины.

Напомним, что данная ситуация сложилась на фоне массовых массивных атак оккупантами энергетической инфраструктуры страны.

Более подробно об отключении электроэнергии в Украине читайте в нашем материале .

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