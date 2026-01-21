Нацбанк установил стоимость злотого. Какой курс на 22 января

Национальный банк Украины оставил курс злотого на 22 января на уровне предыдущего дня - 11,99 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс польского злотого на 22 января составляет 11,9866 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 21 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 19 копеек.

bank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках и кассах банков 21 января вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 12,10 гривен, курс покупки злотого составляет 11,66 гривен (+0,11 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 31-37 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23-24 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.