Нацбанк установил стоимость злотого. Какой курс на 22 января

Украина, Среда 21 января 2026 18:00
Нацбанк установил стоимость злотого. Какой курс на 22 января Фото: Официальный курс злотого составляет 11,99 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины оставил курс злотого на 22 января на уровне предыдущего дня - 11,99 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 22 января составляет 11,9866 гривен за 1 злотый (без изменений по сравнению с 21 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 19 копеек.

Нацбанк установил стоимость злотого. Какой курс на 22 январяbank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках и кассах банков 21 января вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 12,10 гривен, курс покупки злотого составляет 11,66 гривен (+0,11 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 31-37 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23-24 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, что НБУ снизил официальный курс доллара на 22 января до уровня - 43,18 гривен, что на 8 копеек ниже предыдущего дня. Также центробанк снизил курс евро с рекордного значения - до 50,67 гривен.

На межбанке в результате торгов 21 января курс доллара находился на уровне 43,01-43,06 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 23 копейки нише закрытия торговой сессии 20 января. В это же время курс евро на межбанке вырос на 24-26 копеек - до 50,43-50,48 гривен (покупка-продажа). С 1 января стоимость доллара на межбанке выросла на 1,07-1,12 гривен, а евро - на 1,20-1,26 гривен.

Официальный курс злотого на 21 января составил 11,99 гривен, что на 9 копеек ниже курса 20 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

