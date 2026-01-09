Стоимость доллара и евро в обменниках выросла на 5-7 копеек

Напомним, в течение 1-8 января официальный курс доллара вырос с 42,35 до 42,72 гривен (+0,37 гривен). Курс валюты США на 8 января - это рекордное значение. За этот же период официальный курс евро увеличился на 13 копеек - с 49,79 до 49,92 гривен.

На 9 января НБУ снова поднял курсы доллара (до 42,99 гривен) и евро (до 50,17 гривен).

Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.

Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.