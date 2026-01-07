Нацбанк поднял курс евро до рекордно высокого значения

Национальный банк повысил официальный курс евро на 8 января на 12 копеек по сравнению с 7 января - до 42,9216 гривен, что является рекордным значением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс начал значительный рост с начала февраля 2025 года, с 1 февраля прошлого года до 8 января этого года его значение увеличилось на 6,41 гривен или 14,7%.

bank.gov.ua

Наличный рынок

Средний курс продажи евро в кассах банков и обменниках также вырос - на 13 копеек по сравнению со значением предыдущего дня - до 50,33 гривен. Курс покупки валюты Еврозоны увеличился на 15 копеек - 49,65 гривен.

Уже с начала этого года курс продажи евро на наличном рынке превысил 50 гривен, в частности 1 января он составлял 50,1 гривен. С 1 января средний курс покупки евро в обменниках вырос на 29 копеек, а курс продажи - на 26 копеек.

Межбанковский рынок

В результате торгов 6 января курсы покупки-продажи евро составляли 49,86 и 49,88 гривен, что на 28 копеек больше значений предыдущего дня.

udinform.com

Результаты торговой сессии 7 января будут опубликованы вечером.