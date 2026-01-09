Вартість долара і євро в обмінниках виросла на 5-7 копійок

Нагадаємо, протягом 1-8 січня офіційний курс долара зріс із 42,35 до 42,72 гривень (+0,37 гривень). Курс валюти США на 8 січня - це рекордне значення. За цей же період офіційний курс євро збільшився на 13 копійок - з 49,79 до 49,92 гривень.

На 9 січня НБУ знову підняв курси долара (до 42,99 гривень) і євро (до 50,17 гривень).

Доктор економічних наук, член Ради НБУ Василь Фурман пояснює, що поточна девальвація гривні - це не односторонній рух, національна валюта ще може зміцнитися.

Сьогоднішнє зростання курсів долара і євро, додає експерт, пов'язане з підвищеним попитом на ці грошові одиниці, що характерно для кінця року і перших місяців нового року. У цей період зростають бюджетні витрати, зокрема на імпорт обладнання, тобто купівля валюти. Також населення отримує додаткові виплати, частина з яких конвертується у валюту.