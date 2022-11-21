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На Крите произошло сильное землетрясение: ощущалось даже в Каире

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Крит, Греция, Понедельник 21 ноября 2022 05:16
На Крите произошло сильное землетрясение: ощущалось даже в Каире Фото: возле греческого обстрова Крит зафиксировано землетрясение (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Возле греческого острова Крит ночью в понедельник, 21 ноября, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несмотря на силу толчков, экстренных сообщений от властей о разрушениях не поступало.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 80 км.

Как отмечают в Афинском геодинамическом институте, оно имело магнитуду 5,5 и тряска ощущалась даже в столице Египта Каире.

Перед этим EMSC пересмотрел магнитуду землетрясения с 6 до 5,4.

Напомним, что в прошлом году осенью в результате землетрясения на Крите магнитудой 5,8 были разрушены десятки домов, храмы, также погиб один человек.

То разрушительное землетрясение 27 сентября 2021-го ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также на других, например, на Санторини. Кроме того, были зафиксированы интенсивные афтершоки.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7 балла. Эпицентр находился в районе города Новоднестровска, на глубине 4 км.

А в начале месяца толчки от землетрясения в Румынии были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины, а также на территории Молдовы.

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