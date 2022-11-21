На Крите произошло сильное землетрясение: ощущалось даже в Каире

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несмотря на силу толчков, экстренных сообщений от властей о разрушениях не поступало.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение произошло на глубине 80 км.

Как отмечают в Афинском геодинамическом институте, оно имело магнитуду 5,5 и тряска ощущалась даже в столице Египта Каире.

Перед этим EMSC пересмотрел магнитуду землетрясения с 6 до 5,4.

Напомним, что в прошлом году осенью в результате землетрясения на Крите магнитудой 5,8 были разрушены десятки домов, храмы, также погиб один человек.

То разрушительное землетрясение 27 сентября 2021-го ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также на других, например, на Санторини. Кроме того, были зафиксированы интенсивные афтершоки.