На острове Ява произошло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
По меньшей мере 162 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,6 на Западной Яве, которое произошло сегодня утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сотни людей пострадали, более 13 тысяч жителей острова были вынуждены покинуть свои дома, почти 2400 домов разрушены в результате землетрясения. По данным Национального агентства по устранению последствий стихийных бедствий, многие оказались под завалами. В районе исчезло электричество, из-за чего нарушилась связь.
"Усилия по эвакуации людей в некоторых местах осложняются оползнями. Подготовлена тяжелая техника, чтобы завтра эвакуировать еще погребенные деревни", - отметил окружной чиновник из Чианжура Герман Сугерман.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в регионе Чианжур в провинции Западная Ява на глубине 6,2 мили. Всего в стране через два часа после землетрясения было зафиксировано 25 повторных толчков.
Сегодня ночью у греческого острова Крит произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера.
Ранее сообщалось, что 18 ноября в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Эпицентр находился в районе города Новоднестровска на глубине 4 км. А в начале месяца толчки от землетрясения в Румынии слышны были в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях Украины, а также на территории Молдовы.
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