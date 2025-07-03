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Большинство - украинское: в Минобороны раскрыли статистику нового оружия на фронте

Четверг 03 июля 2025 03:53
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Большинство - украинское: в Минобороны раскрыли статистику нового оружия на фронте Иллюстративное фото: в Минобороны раскрыли статистику нового оружия на фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В прошлом месяце Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации более 120 новых образцов вооружения и военной техники. Более сотни из них - отечественного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, в перечне кодифицированных образцов ВВТ в июне больше всего беспилотных авиационных комплексов различных типов и назначения - около 50. А также инженерных средств, боеприпасов - большинство для дронов, наземных роботизированных комплексов - более 10. Все эти образцы ВВТ - отечественного производства.

"Отмечается заметный прогресс в количестве допущенных в этом году к использованию в Силах обороны новых образцов БпАК с управлением по оптоволокну. С начала года - более 70 образцов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что украинские производители демонстрируют высокие темпы разработки и производства новейшего вооружения - только с начала 2025 года к эксплуатации было допущено более 600 образцов вооружения и военной техники. Для сравнения, за аналогичный период 2024-го эта цифра составляла чуть более 300.

Лидером по приросту стал сегмент беспилотников - в арсенал добавлено более 270 новых моделей, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Также было кодифицировано восемь новых образцов бронетехники и боевых модулей, более 60 образцов средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме этого, в перечень новинок вошли почти 30 инженерных средств и более 30 наземных роботизированных комплексов.

Новые дроны в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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