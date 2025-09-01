"Ливерпуль" купил Исака за рекордные деньги: что известно о мегатрансфере

"Ливерпуль" достиг соглашения с "Ньюкаслом" по трансферу нападающего Александера Исака за рекордные для британского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 144,25 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Что известно о скандальном трансфере Исака в "Ливерпуль"

Ранее чемпионы Англии делали "сорокам" предложение в 110 млн фунтов, однако оно было отклонено.

С тех пор 25-летний швед больше не тренировался и не играл за "Ньюкасл", а в последние часы трансферного окна стороны наконец смогли достичь договоренности.

Исак пройдет медицинское обследование уже 1 сентября. По информации инсайдеров, руководство "Ньюкасла" вынуждено было уступить, ведь игрок четко дал понять, что больше не хочет выступать за этот клуб.

В то же время команда Эдди Хау уже объявила о подписании нападающего Ника Вольтемаде из "Штутгарта".

Отметим, что Исак отсутствовал на предсезонном туре "сорок" в Азии, официально из-за травмы бедра, но впоследствии его вообще отстранили от состава. Часть времени он тренировался самостоятельно в бывшем клубе - "Реал Сосьедад".

Нападающий обвинял "Ньюкасл" в нарушении договоренностей, согласно которым он мог покинуть клуб в случае соответствующего предложения от топ-команды.

Сообщается, что в конце концов стороны согласовали еще и выплату 5 млн фунтов так называемой лояльности, поэтому общая сумма сделки может достичь 130 млн фунтов.

Александер Исак наконец переходит в "Ливерпуль" (фото: Getty Images)

Кого еще купил "Ливерпуль" и сколько потратил на футболистов

Для "Ливерпуля" приобретение Исака - это уже девятый трансфер этим летом.

Ранее клуб побил собственный рекорд, заплатив 110 млн фунтов (плюс 16 млн в виде дополнительных бонусов) за Флориана Вирца из "Байера". Также были приобретены Уго Экитике, Милош Керкез, Жереми Фримпонга, Райан Гравенберх, Гиоргий Мамардашвили, Армин Печи и Джованни Леони.

Таким образом, общие расходы мерсисайдцев в это трансферное окно теперь составляют более чем 420 млн фунтов стерлингов без учета дополнительных платежей. При этом "ливер" пока еще и работает над подписанием защитника сборной Англии Марка Гехи из "Кристал Пэлас".

Отметим, что "Ливерпуль" на продаже Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Джаррелла Куанси, Кевина Келлехера, Трента Александра-Арнольда, Тайлера Мортона и Бена Доака заработал всего около 190 млн фунтов.