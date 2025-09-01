"Ливерпуль" купил Исака за рекордные деньги: что известно о мегатрансфере
"Ливерпуль" достиг соглашения с "Ньюкаслом" по трансферу нападающего Александера Исака за рекордные для британского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 144,25 млн евро).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.
Что известно о скандальном трансфере Исака в "Ливерпуль"
Ранее чемпионы Англии делали "сорокам" предложение в 110 млн фунтов, однако оно было отклонено.
С тех пор 25-летний швед больше не тренировался и не играл за "Ньюкасл", а в последние часы трансферного окна стороны наконец смогли достичь договоренности.
Исак пройдет медицинское обследование уже 1 сентября. По информации инсайдеров, руководство "Ньюкасла" вынуждено было уступить, ведь игрок четко дал понять, что больше не хочет выступать за этот клуб.
В то же время команда Эдди Хау уже объявила о подписании нападающего Ника Вольтемаде из "Штутгарта".
Отметим, что Исак отсутствовал на предсезонном туре "сорок" в Азии, официально из-за травмы бедра, но впоследствии его вообще отстранили от состава. Часть времени он тренировался самостоятельно в бывшем клубе - "Реал Сосьедад".
Нападающий обвинял "Ньюкасл" в нарушении договоренностей, согласно которым он мог покинуть клуб в случае соответствующего предложения от топ-команды.
Сообщается, что в конце концов стороны согласовали еще и выплату 5 млн фунтов так называемой лояльности, поэтому общая сумма сделки может достичь 130 млн фунтов.
Александер Исак наконец переходит в "Ливерпуль" (фото: Getty Images)
Кого еще купил "Ливерпуль" и сколько потратил на футболистов
Для "Ливерпуля" приобретение Исака - это уже девятый трансфер этим летом.
Ранее клуб побил собственный рекорд, заплатив 110 млн фунтов (плюс 16 млн в виде дополнительных бонусов) за Флориана Вирца из "Байера". Также были приобретены Уго Экитике, Милош Керкез, Жереми Фримпонга, Райан Гравенберх, Гиоргий Мамардашвили, Армин Печи и Джованни Леони.
Таким образом, общие расходы мерсисайдцев в это трансферное окно теперь составляют более чем 420 млн фунтов стерлингов без учета дополнительных платежей. При этом "ливер" пока еще и работает над подписанием защитника сборной Англии Марка Гехи из "Кристал Пэлас".
Отметим, что "Ливерпуль" на продаже Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Джаррелла Куанси, Кевина Келлехера, Трента Александра-Арнольда, Тайлера Мортона и Бена Доака заработал всего около 190 млн фунтов.
Ранее мы писали, что полузащитник сборной Украины Георгий Судаков официально стал игроком португальской "Бенфики".
Тем временем его партнер по сборной, динамовец Владислав Ванат уже почти игрок испанской "Жироны".