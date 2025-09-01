Ванат о переходе в "Жирону": "В Украине война, тяжело играть в такой ситуации"

Первые слова Ваната в "Жироне"

Владислав признался, что давно следил за испанским клубом и считает Ла Лигу лучшим чемпионатом для своего развития.

"У меня хорошее предчувствие, это для меня хорошая возможность. Я очень счастлив", - сказал он.

Ванат отметил, что смотрел много матчей "Жироны", потому что за этот клуб играют украинцы.

"Я говорил с ними, Цыганков сказал, что я должен стать игроком "Жироны". Цыганков играл за "Динамо", когда я был молод. Он был одним из лидеров команды", - добавил он.

"Сейчас в Украине война, трудно играть в такой ситуации. Но есть много новых клубов, хороших команд. Поэтому я думаю, что через два-три года все может стать лучше", - сказал вингер.

Отвечая на вопрос, каким он видит себя на поле, Ванат подчеркнул свои сильные стороны.

"Какой я футболист? Я быстрый и могу забить много голов. Я также играю на команду, помогаю защитникам. Стараюсь забивать или ассистировать в каждом матче. Ла Лига - лучший вариант для меня. Здесь хороший технический футбол", - резюмировал Влад.

Детали перехода Ваната в "Жирону"

Контракт Ваната рассчитан на пять лет - до лета 2030 года. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Жирона" активировала клаусулу игрока, которая составляла 20 млн евро. Таким образом, трансфер Ваната стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола.

Он будет выступать за клуб Ла Лиги под 19-м номером.

Владислав стал третьим украинским футболистом в составе испанского клуба. С января 2023 года за каталонскую команду выступает Виктор Цыганков. Также в текущем сезоне два матча провел голкипер Владислав Крапивцов.

При этом отметим, что Ванат стал вторым украинским центральным нападающим в истории "Жироны" после Артема Довбыка, который в сезоне 2023/24 стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.

В текущем сезоне Ванат провел за "Динамо" 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Всего за четыре года выступлений в Киеве он провел 118 матчей и забил 50 мячей.

Сейчас Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 млн евро.

Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)

Как сейчас играет "Жирона"

Каталонский клуб выступает в испанской Ла Лиге с сезона 2022/23. В сезоне 2023/24 команда заняла третье место, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Однако сезон 2024/25 оказался менее успешным: "Жирона" заняла 16-е место, лишь на одно очко опередив зону вылета.

Новый сезон 2025/26 команда начала с двух болезненных поражений - от "Райо Вальекано" (1:3) и "Вильярреала" (0:5).