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Из Мадрида в Рим. Довбик наконец получил знаменитый бомбардирский приз

Рим, Понедельник 11 ноября 2024 16:55
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Из Мадрида в Рим. Довбик наконец получил знаменитый бомбардирский приз Фото: Артем Довбик в период выступлений за "Жирону" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик награжден трофеем Пичичи лучшему бомбардиру сезона в испанской Ла Лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Нападающий итальянской "Ромы" получил награду за предыдущий сезон, когда защищал цвета "Жироны" в чемпионате Испании. Представители издания Marca специально приехали в столицу Италии для награждения.

Довбик оформил 24 мяча в кампании 2023/24 Ла Лиги. Его результативность позволила "Жироне" сенсационно финишировать на 3-й строчке в чемпионате и впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. В межсезонье форвард переехал в Серию A за ориентировочно 30,5 млн евро.

Прошлый сезон Довбик начал в составе "Днепра-1". Он успел сыграть 2 матча в квалификации Лиги чемпионов (1 гол) и переехал в Испанию. В тамошней Ла Лиге украинец провел 36 поединков и к более двум десяткам мячей добавил 8 результативных передач.

Что известно о трофее Пичичи

Награда лучшему голеадору сезона чемпионата Испании, которая вручается с 1929 года. Названа в честь легенды "Атлетика" из Бильбао Рафаэля Морено Арансади, носившего прозвище "Пичичи".

Рекордсменом приза остается Лионель Месси. Аргентинец за время выступлений в "Барселоне" 8 раз брал трофей. Его извечный конкурент – Криштиану Роналду – остановился на отметке в 5 наград. В прошлом году трофей получил Роберт Левандовски, оформивший 23 мяча за "блаугранас".

Довбик в борьбе за приз опередил нападающего "Вильярреала" Александра Серлота (23 гола), того же Левандовски из "Барсы" и хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема (по 19 мячей). В новом сезоне украинец сражается за награду Паоло Росси.

К слову, ранее составили подборку новых спортивных сериалов с документалкой о сезоне Ла Лиги.

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