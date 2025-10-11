Валютный рынок в середине октября: что будет с долларом и евро
Несмотря на войну и риски валютный рынок остается предсказуемым. Нацбанк удерживает контроль над рынком, а гривна показывает устойчивость.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
Прогноз курса доллара
По словам эксперта, на следующей неделе основные изменения курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,6 гривен. Это примерно на 1-1,5% ниже уровня начала года.
Лесовой отметил, что стабильности гривны способствуют сразу несколько факторов. В частности, политика НБУ, который удерживает режим "управляемой гибкости", позволяет избегать резких скачков и вмешиваться в случае чрезмерных колебаний.
Также влияет высокая учетная ставка - 15,5%, которая поддерживает привлекательность гривневых активов. Кроме того, международные резервы превышают 46 млрд долларов, что позволяет Нацбанку контролировать ситуацию на рынке.
Что будет с евро
Курс евро, по словам эксперта, будет зависеть от двух показателей: соотношение доллара и евро на мировых рынках и внутреннего курса гривна/доллар.
"Ожидается, что доллар удержится в диапазоне 1,15-1,18 за евро, поэтому курс евро в Украине останется стабильным", - отметил Лесовой.
По его мнению, спрос на европейскую валюту будет оставаться сдержанным, а колебания - незначительными.
Курсовые коридоры
По оценкам представителя Глобус Банка, на следующей неделе 13-19 октября ожидаются следующие диапазоны колебаний:
- межбанк: 41,2-41,6 грн/доллар, 48-49 грн/евро;
- наличный рынок: 41,25-41,65 грн/доллар, 48-49,5 грн/евро.
Средняя разница между курсом межбанка и наличным рынком составит 0,1-0,15 грн.
"Несмотря на войну валютный рынок Украины остается предсказуемым, а колебания - в пределах допустимых значений", - подытожил Лесовой.
Он также не исключает, что со временем текущие коридоры могут быть скорректированы из-за объективных экономических факторов.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос с 41,22 до 41,60 гривен, курс евро упал с 48,38 до 48,10 гривен.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, международные партнеры продолжат финансовую помощь Украине в ближайшие годы. Именно эти средства помогают удерживать стабильность гривны.