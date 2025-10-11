ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Валютный рынок в середине октября: что будет с долларом и евро

Украина, Суббота 11 октября 2025 09:15
UA EN RU
Валютный рынок в середине октября: что будет с долларом и евро Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,6 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Несмотря на войну и риски валютный рынок остается предсказуемым. Нацбанк удерживает контроль над рынком, а гривна показывает устойчивость.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Прогноз курса доллара

По словам эксперта, на следующей неделе основные изменения курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,6 гривен. Это примерно на 1-1,5% ниже уровня начала года.

Лесовой отметил, что стабильности гривны способствуют сразу несколько факторов. В частности, политика НБУ, который удерживает режим "управляемой гибкости", позволяет избегать резких скачков и вмешиваться в случае чрезмерных колебаний.

Также влияет высокая учетная ставка - 15,5%, которая поддерживает привлекательность гривневых активов. Кроме того, международные резервы превышают 46 млрд долларов, что позволяет Нацбанку контролировать ситуацию на рынке.

Что будет с евро

Курс евро, по словам эксперта, будет зависеть от двух показателей: соотношение доллара и евро на мировых рынках и внутреннего курса гривна/доллар.

"Ожидается, что доллар удержится в диапазоне 1,15-1,18 за евро, поэтому курс евро в Украине останется стабильным", - отметил Лесовой.

По его мнению, спрос на европейскую валюту будет оставаться сдержанным, а колебания - незначительными.

Курсовые коридоры

По оценкам представителя Глобус Банка, на следующей неделе 13-19 октября ожидаются следующие диапазоны колебаний:

  • межбанк: 41,2-41,6 грн/доллар, 48-49 грн/евро;
  • наличный рынок: 41,25-41,65 грн/доллар, 48-49,5 грн/евро.

Средняя разница между курсом межбанка и наличным рынком составит 0,1-0,15 грн.

"Несмотря на войну валютный рынок Украины остается предсказуемым, а колебания - в пределах допустимых значений", - подытожил Лесовой.

Он также не исключает, что со временем текущие коридоры могут быть скорректированы из-за объективных экономических факторов.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос с 41,22 до 41,60 гривен, курс евро упал с 48,38 до 48,10 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, международные партнеры продолжат финансовую помощь Украине в ближайшие годы. Именно эти средства помогают удерживать стабильность гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит